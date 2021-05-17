Украинский модельер Андре Тан сообщил, что расстался с супругой, бизнесвумен Алиной Харечко. Об этом дизайнер написал 16 мая в своем Instagram

«Наша история подошла к концу. Но мы расстаемся друзьями и сильно уважаем друг друга. Я благодарю тебя за эти 12 лет вместе, за красотку-дочь, за то, что была рядом в банкротстве и в изобилии, в кризисах и в штиле. Благодарю за то, что ты была моим компасом и моим другом все эти годы. За то, что всегда хранила семью от журналистов», — написал Тан.

Одесский преподаватель отказался говорить на украинском, назвав его языком «оккупантов и фашистов» © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

О разводе своим подписчикам сообщила и сама бизнесвумен, напомнив, что за время брака с ней сеть Андре Тана разрослась с трех до 52 магазинов.

«Благодарю тебя за все. Мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться», — написала Харечко.

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Причину развода озвучил модельер, заявив, что в их браке не было измен или каких-то других поводов, из-за которых часто разводятся другие пары.

«Начались ссоры, потому что она запустила свою линию Home Wings, и я начал ей рекомендовать: а давай так, а давай так. — "Нет, я хочу делать свои ошибки". На фоне работы у нас было очень много ссор. Мы разговаривали несколько раз за семейным столом и поняли, что нам нужно развестись и жить отдельно», — пояснил модельер.

Тан и Харечко поженились в 2012 году на Мальдивах, в их союзе родилась дочь София.