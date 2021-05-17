Галкин выложил фото, где он позирует на берегу реки в спортивной форме и с велосипедом, «держа на руке» свой замок.
«Маркиз Карабас», — подписал кадр ведущий.
«А на руке вы держите свой замок?» — спросила одна из подписчиц.
«Конечно, и пару деревьев», — ответил артист.
Кто-то из пользователей пошутил, что пусть уж лучше Галкин будет злобным хозяином кукольного театра Карабасом-Барабасом, чем Синей Бородой. Напомним, последний персонаж — герой французской сказки, живший в собственном замке и убивший семь своих жен.
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Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей.
Площадь 6-этажного дома — три тысячи квадратных метров, в нем проживают сами звездные супруги, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница.