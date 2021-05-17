«История спасения одного телефона. Смотреть до конца…» — подписал видео Усик.
Боксер бросился за телефоном в воду, и, как выяснилось позже, аппарат продолжал выполнять заданную ему функцию даже в реке.
«А вы знаете, что оно работает? Просто снимает», — сказал Усик, вылезая из воды с телефоном.
«Карп думает… обломали, он бы перезвонил», «Что за модель телефона?», «Класс, только что с карпом, непонятно», «Вот это да, вторая жизнь смартфона», «Тест пройден успешно», «Значит, хороший телефон, надо брать», «Сезон купания открыт», «А Катя продолжает есть яблоко», — прокомментировали видео подписчики спортсмена.
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Александр Усик и его коллега, друг и кум Василий Ломаченко любят рыбалку, часто выезжают на нее совместно. Не так давно боксеров раскритиковали за то, что они вышли ловить рыбу на лодке во время нереста.