Украинские СМИ сообщают о том, что преподаватель спецдисциплин морского специализированного колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко назвал украинский языком оккупантов и фашистов. В частности, 17 мая об этом написал Znaj.ua

Кабмин выиграл: апелляционный суд признал законным новое правописание на украинском языке © img.novosti-n.org / img.novosti-n.org / Перейти в фотобанк

«Я не понимаю ваш собачий язык, будьте добры, пишите по-белорусски или по-русски. Я не говорю по-украински и пишу статьи на русском, хотя и знаю его (украинский. — Ред.). Для меня этот ваш украинский язык — язык оккупантов и фашистов», — написал Макаренко по-белорусски.

В колледже отреагировали на высказывание педагога, в частности, заместитель директора по образовательной работе Наталья Федорова заявила, что в учебном заведении не намерены мириться с подобным поведением.

«Руководство колледжа не будет относиться терпимо к таким высказываниям. Неприемлемо, что преподаватель нашего учреждения публично делает такие высказывания. Мы побеседуем с детьми в тех группах, где он преподает, и выясним, пропагандирует ли учитель ненависть к государственному языку на своих уроках», — сказала Федорова.

Между тем скандал уже приобрел глобальные масштабы: «патриоты» страны обратились к уполномоченному по защите государственного языка, а также подали заявление на «горячую линию» правительства с просьбой разобраться.

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Украинский язык в стране считают одной из самых важных составляющих становления национальной идентичности. Его внедрение происходит повсеместно параллельно с отказом от русского, который местные радикалы считают «языком агрессора». Правда, договориться о том, как правильно писать по-украински, власти страны уже давно не могут.

В январе 2019 года Кабинет министров вынес постановление о новых правилах правописания на государственном языке. Окружной админсуд Киева отменил эти изменения, обосновав свое решение тем, что Кабмин при принятии постановления действовал за пределами собственных полномочий.

Позже апелляционный суд вынес решение в пользу Кабинета министров, а значит, и новых языковых правил. Примечательно, что суды проходили в учебном году, когда учащимся, абитуриентам и студентам нужно было учиться и готовиться к экзаменам.