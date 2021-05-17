«Сегодня по моему личному распоряжению над мэрией Днепра вывешен флаг Израиля… Не нужно укорять нас за то, что мы заняли необъективную позицию и выражаем личные симпатии "одной из сторон конфликта"», — написал он.
Городской голова подчеркнул, что поднятый флаг символизирует поддержку «близких, друзей, родственников, одноклассников, бывших соотечественников и коллег, которые вынуждены сейчас сидеть по бомбоубежищам».
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.
Ппресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что более 100 украинских граждан на сегодняшний день изъявили желание покинуть территорию сектора Газа, в связи с чем ведомство отрабатывают возможные маршруты их репатриации.