Над мэрией украинского Днепра по личному распоряжению градоначальника Бориса Филатова вывесили флаг Израиля. Об этом сам мэр сообщил на своей странице в Facebook 16 мая

МИД Украины разрабатывает план репатриации украинцев из сектора Газа © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Городской голова подчеркнул, что поднятый флаг символизирует поддержку «близких, друзей, родственников, одноклассников, бывших соотечественников и коллег, которые вынуждены сейчас сидеть по бомбоубежищам».

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.

Ппресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что более 100 украинских граждан на сегодняшний день изъявили желание покинуть территорию сектора Газа, в связи с чем ведомство отрабатывают возможные маршруты их репатриации.