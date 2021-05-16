Маневры продлятся до 20 мая, в них будут задействованы до 300 единиц бронетехники, около 400 ракетно-артиллерийских установок, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотников.
«Основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в отечественной войне (так Баку называет вооруженный конфликт с Ереваном в Нагорном Карабахе осенью 2020 года — ред.)», — сообщило ведомство.
Азербайджан объявил о намерении провести учения 12 мая. В тот же день Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы под предлогом «уточнения границ» пытались провести на одном из приграничных участков «определенные работы», которые прекратились после вмешательства армянских военнослужащих.
На следующий день, по утверждению Еревана, ВС Азербайджана предприняли очередную провокацию в отношении Армении и попытались продвинуться на государственной границе в районах Вардениса (Гегаргуникская область) и Сисиана (Сюникская область).