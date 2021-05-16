В Азербайджане стартовали учения, в которых примут участие до 15 тысяч военнослужащих. Об этом 16 мая сообщило Министерство обороны страны

Президент Франции призвал Азербайджан вывести войска из Армении © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в отечественной войне (так Баку называет вооруженный конфликт с Ереваном в Нагорном Карабахе осенью 2020 года — ред.)», — сообщило ведомство.

Азербайджан объявил о намерении провести учения 12 мая. В тот же день Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы под предлогом «уточнения границ» пытались провести на одном из приграничных участков «определенные работы», которые прекратились после вмешательства армянских военнослужащих.

На следующий день, по утверждению Еревана, ВС Азербайджана предприняли очередную провокацию в отношении Армении и попытались продвинуться на государственной границе в районах Вардениса (Гегаргуникская область) и Сисиана (Сюникская область).