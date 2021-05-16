МИД Украины не намерен оглашать список участников первого саммита «Крымской платформы» из-за позиции России. Об этом первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила в эфире телеканала «Дом» 15 мая

МИД РФ обратился с предупреждением к участникам «Крымской платформы» © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Анджей Дуда. Ожидается визит лидера США.

«Мы решили, что мы не будем эту информацию [об участниках] делать публичной. Потому что мы уже видим циничное заявление Российской Федерации о том, что "Крымская платформа" — это угроза их территориальной целостности», — заявила Джапарова.

По ее словам, уже есть ряд подтверждений участия первых лиц государств в саммите, например, от председателя ЕС Шарля Мишеля, но остальных участников в МИД назовут «ближе к периоду саммита».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила потенциальных участников «Крымской платформы», что Москва будет рассматривать участие любых стран и организаций в этой инициативу как недружественный в отношении России шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность.