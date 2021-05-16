Первый саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа в Киеве и приурочен к празднованию Дня независимости. На сегодняшний день известно, что его посетит президент Польши Анджей Дуда. Ожидается визит лидера США.
«Мы решили, что мы не будем эту информацию [об участниках] делать публичной. Потому что мы уже видим циничное заявление Российской Федерации о том, что "Крымская платформа" — это угроза их территориальной целостности», — заявила Джапарова.
По ее словам, уже есть ряд подтверждений участия первых лиц государств в саммите, например, от председателя ЕС Шарля Мишеля, но остальных участников в МИД назовут «ближе к периоду саммита».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила потенциальных участников «Крымской платформы», что Москва будет рассматривать участие любых стран и организаций в этой инициативу как недружественный в отношении России шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность.