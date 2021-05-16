Офис генпрокурора Украины должен был предъявить обвинения главе «Оппозиционной платформы – за жизнь» Виктору Медведчуку, поскольку в его отношении ранее были введены санкции. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политолог Сергей Белашко

Безпалько предложил объявить санкции против Украины за арест Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Если бы этого обвинения не было, то власть тем самым бы признала, что санкции — это просто попытка отобрать какую-то собственность и дискредитировать политика. Поэтому обвинение было официально предъявлено», — сказал Белашко.

Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский бросил против Виктора Медведчука все свои ресурсы, поскольку генпрокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов - это практически единственные люди Зеленского в правоохранительной системе Украины. При этом МВД, по его словам, отказалось от активности в этом направлении из-за бессмысленности и бесперспективности ситуации.

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В начале недели в доме и офисах главы ОПЗЖ Виктора Медведчука прошли обыски. Ему инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму. Суд отправил политика под домашний арест на два месяца, обязал носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Сам депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, в том числе было заблокировано вещание трех оппозиционных телеканалов его однопартийца Тараса Козака.