Эксперт подчеркнул, что санкции вводятся только тогда, когда имеет место преступление по соответствующим статьям.
«Если бы этого обвинения не было, то власть тем самым бы признала, что санкции — это просто попытка отобрать какую-то собственность и дискредитировать политика. Поэтому обвинение было официально предъявлено», — сказал Белашко.
Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский бросил против Виктора Медведчука все свои ресурсы, поскольку генпрокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов - это практически единственные люди Зеленского в правоохранительной системе Украины. При этом МВД, по его словам, отказалось от активности в этом направлении из-за бессмысленности и бесперспективности ситуации.
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В начале недели в доме и офисах главы ОПЗЖ Виктора Медведчука прошли обыски. Ему инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму. Суд отправил политика под домашний арест на два месяца, обязал носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Сам депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, в том числе было заблокировано вещание трех оппозиционных телеканалов его однопартийца Тараса Козака.