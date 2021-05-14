Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, начав преследование оппозиционного лидера Виктора Медведчука, считает украинский политолог Сергей Белашко

11 мая СБУ провела обыски в доме Медведчука и офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», где он возглавляет политсовет.

Медведчука и его коллегу по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Глава СБУ Баканов заявлял, что Козак бежал в Россию, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук сообщил, что его однопартиец находится в Белоруссии на лечении.

Суд над Медведчуком: «Я ваш приговор» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Суд 13 мая отказал генпрокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста с залогом 300 млн грн и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.

Украинский политолог Сергей Белашко, отвечая на вопрос, какие последствия могут быть для Медведчука и власти в результате данного дела, сказал следующее:

После того как в отношении Медведчука ввели санкции, суд над ним был неизбежен, потому что санкции вводятся только тогда, когда имеет место преступление по соответствующим статьям.

Если бы этого обвинения не было, то власть тем самым бы признала, что санкции — это просто попытка отобрать какую-то собственность и дискредитировать политика.

Поэтому обвинение было официально предъявлено. Характерно, что Венедиктова и Баканов — это практически единственные люди Зеленского в правоохранительной системе Украины. То есть он бросил против Медведчука все свои ресурсы. Насколько я понимаю, МВД отказалось активничать на этом направлении, так как это бессмысленно и бесперспективно.

Айкидо по-зеленски. Как власть неожиданно помогла Медведчуку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Если говорить о каких-то судебных перспективах этого дела, то они появятся только в том случае, если судей будут жестко прессовать, склонять к тому решению, которое нужно Офису президента.

Так было с председателем конституционного суда Тупицким, которого просто «запрессовали», не пускали на работу и заставили в конечном итоге подписать отречение.

Это же дело против Медведчука будет на слуху, и очевидно, что, как только пройдут все украинские инстанции, будет запрос в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.

Я слышал такую версию, что это все было рассчитано на то, что Медведчук убежит в Москву и присоединится к вот этим всем сбитым летчикам Азарову, Олийныку, Цареву, Захарченко.

Но Медведчук не стал убегать, пошел сам в прокуратуру и сказал: да, судите меня. И, как я понимаю, в этот момент на Банковой (там находится Офис президента Украины. — Ред.) кое у кого началась паника.

А именно у тех людей, которые Зеленскому предлагали эту идиотическую концепцию — давайте мы напугаем Медведчука.

Ну так Медведчук же пуганый, его и Ющенко пугал, и Тимошенко пугала, и Янукович его пугал. И в итоге уже давно в украинской политике нет ни Ющенко, ни Януковича, а Тимошенко находится на таких достаточно скромных ролях.