Национальный союз журналистов Украины считает, что на суде по избранию меры пресечения лидеру «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку его коллега Илья Кива препятствовал работе журналистов, поэтому просит спикера Рады отреагировать на данный факт. Об этом 14 мая заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook

Партия Медведчука прокомментировала суд над лидером © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Яном Доброносовым, съемочной группой «Общественного» и журналистом «Watchers.Media» Станиславом Козлюком.

«В самом зале судебных заседаний народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива цеплялся к оператору телеканала «24». Господин Кива ругался, что из-за журналиста, который выполняет свои профессиональные обязанности, он плохо видит ход заседания», — написал Томиленко.

Национальный союз журналистов Украины призывает правоохранительные органы исследовать факты и открыть соответствующие уголовные производства. Также НСЖУ призвал руководство Рады «осудить систематическое некорректное поведение народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы в отношении журналистов и повлиять на политика, чтобы тот прекратил практику травли СМИ».

В начале недели в доме у украинского политика прошли обыски. Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, Медведчуку инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму. Через несколько дней Медведчука отправили под домашний арест на два месяца, обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Сам депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы.