Тарзан разделся, чтобы нарисовать тещу

Стриптизер и муж певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) похвастался, что написал портрет тещи, а его супруга показала, в чем он рисовал. Соответствующие публикации звездная пара разместила в Instagram 13 мая

«Презент от всей души в этот юбилейный год!» — подписал Тарзан видео, где он показывает свою работу.

В качестве основы для написания портрета своей тещи Людмилы Порывай артист эротического жанра выбрал самое скандальное ее фото, сделанное к 75-летнему юбилею.

Тот снимок был сделан в феврале этого года, на нем мать Королевой позировала в образе куклы Барби. Фотографии вызвали шквал критики от пользователей сети, пожилую даму даже сравнили со смазанной маслом «полежалой колбасой».

По всей видимости, зять решил усилить эффект и написал портрет Порывай в образе беби-долл, причем сделал это в одних стрингах.

«Так эротично стоишь, Серега, рисуешь тещу. Вот так зятья рисуют тещ. В нашей семейке веселой именно так это и происходит», — прокомментировала происходящее Королева.

«Пошленько», «Больше на дружеский шарж похоже, чем на портрет», «Ужас», «Бедная теща», «Нн-да… лучше бы другую тему выбрал художник», «Это п***ц», «Извините… но это ужас. Для бабушки вульгарно», — отреагировали на портрет фолловеры.

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Королева также рассказала, что только спустя 20 лет совместной жизни убедилась, что ее муж умеет рисовать, хотя ей давно об этом говорили его родители. Правда, убедить в этом пользователей сети певица не смогла, многие подписчики предположили, что картины, которые в последнее время демонстрирует Тарзан, пишет не он.