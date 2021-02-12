В пятницу, 12 февраля свой 75-й день рождения отмечает мать киевской певицы Наташи Королевой Людмила Порывай, которая также родилась в украинской столице. Специально к празднику женщина сделала фотосессию в стиле маленькой принцессы. Фото появились на страницах в Instagram дочери и зятя Сергея Глушко

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На фото Людмила Порывай сидит на диванчике на фоне леопардового принта, выполненного в сочетании розового, черного и синего цветов. При этом сама женщина одета в розовое платье из фатина и босоножки на шпильке цвета фуксии.

«Перебор», «И как теперь уснуть после такого?», «Чуть заикой не осталась», «Старость не радость, крыша едет», «Как это развидеть», «Когда тебе сто лет, а мерещится, что 15», «Похожа на Борю Моисеева», «Клоунесса», «Это Наташка в старости», «Фильм ужасов какой-то», «прям как перележавшую колбасу смазали», — отреагировали пользователи сети на снимок.

Людмила Порывай — хормейстер, телеведущая, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором Консерватории на Украине. Заслуженный деятель культуры Украинской ССР. Какое-то время жила с дочерью певицей Наташей Королевой в Москве, на данный момент проживает в городе Майами, США.