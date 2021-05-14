Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что «Студия Квартал 95», ранее основанная ее супругом, не продает свои продукты России. Об этом супруга президента, которая до сих пор остается сценаристом компании, рассказала в программе «VIP с Натальей Мосейчук 13 мая

«Много лет в Каннах проходит телевизионный рынок и все продакшены едут и представляют свою продукцию, контент, свои форматы. Компании могут купить твой контент — сериалы, программы — и потом заниматься дистрибьюцией. Мы давно сотрудничаем со швейцарской компанией. Права продаются иногда пакетами, то есть несколько продуктов сразу. То есть компания не должна бегать со своим продуктом и всем его предлагать», — пояснила Зеленская.

Жена лидера страны сравнила процесс реализации контента «Квартала» с продажей квартиры, которую вы продали, а тот, кто у вас купил, перепродал жилплощадь. Кроме того, Зеленская заявила, что сравнивать работу студии, основанной ее мужем, с функционированием «липецкой фабрикой Порошенко» — манипуляция.

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Зеленский объяснил смысл деолигархизации на Украине © пресс-служба президента Украины

Радикально настроенные граждане страны возмутились, как может украинская компания сотрудничать с Россией, на что представители «Квартала» ответили, что эксклюзивные права на контент студии имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights, который и совершает подобные сделки.

Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что в Россию продается большое количество украинских сериалов и программ, и пока в стране «не существует закона, запрещающего продавать такую продукцию».