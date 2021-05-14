«Много лет в Каннах проходит телевизионный рынок и все продакшены едут и представляют свою продукцию, контент, свои форматы. Компании могут купить твой контент — сериалы, программы — и потом заниматься дистрибьюцией. Мы давно сотрудничаем со швейцарской компанией. Права продаются иногда пакетами, то есть несколько продуктов сразу. То есть компания не должна бегать со своим продуктом и всем его предлагать», — пояснила Зеленская.
Жена лидера страны сравнила процесс реализации контента «Квартала» с продажей квартиры, которую вы продали, а тот, кто у вас купил, перепродал жилплощадь. Кроме того, Зеленская заявила, что сравнивать работу студии, основанной ее мужем, с функционированием «липецкой фабрикой Порошенко» — манипуляция.
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Один из самых громких скандалов, разразившихся на Украине в последнее время был связан с продажей сериала «Папик» «Квартала 95» российскому каналу СТС, который уже год находится под украинскими санкциями.
Радикально настроенные граждане страны возмутились, как может украинская компания сотрудничать с Россией, на что представители «Квартала» ответили, что эксклюзивные права на контент студии имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights, который и совершает подобные сделки.
Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что в Россию продается большое количество украинских сериалов и программ, и пока в стране «не существует закона, запрещающего продавать такую продукцию».