Президент США Джо Байден заявил, что пришел к выводу о непричастности властей РФ к кибератаке на американский топливопровод Colonial Pipeline, основываясь на докладе ФБР. Его слова приводит «Интерфакс» 14 мая

Ранее Байден заявлял, что совершившие атаку хакеры, вероятно, живут на территории России.

«Я уверен, что правильно понял то, что написано в докладе ФБР. Они говорят, что власти России к этому не имеют отношения», — цитирует агентство Байдена.

Байден отрепетировал на «Бухарестской девятке» своё выступление на саммите НАТО © prezydent.pl Джен Псаки позднее сообщила, что расследование кибератаки еще не завершено, Байден «говорил о том, что мы знаем на данный момент», ответные меры будут приниматься на основании рекомендаций экспертов.

Так она ответила на вопрос о том, мог бы Вашингтон в качестве ответа на хакерскую атаку предпринять что-то против проекта газопровода «Северный поток – 2».

Хакерская атака 7 мая парализовала топливопровод Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США.