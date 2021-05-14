Ранее Байден заявлял, что совершившие атаку хакеры, вероятно, живут на территории России.
«Я уверен, что правильно понял то, что написано в докладе ФБР. Они говорят, что власти России к этому не имеют отношения», — цитирует агентство Байдена.
Между тем представитель Белого дома Джен Псаки позднее сообщила, что расследование кибератаки еще не завершено, Байден «говорил о том, что мы знаем на данный момент», ответные меры будут приниматься на основании рекомендаций экспертов.
Так она ответила на вопрос о том, мог бы Вашингтон в качестве ответа на хакерскую атаку предпринять что-то против проекта газопровода «Северный поток – 2».
Хакерская атака 7 мая парализовала топливопровод Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США.