По его словам, одной из целей визита на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена была рекогносцировка перед «решающей битвой заокеанского "чужого" с украинским олигархическим "хищником"».
«Это один из приоритетов, так как они прекрасно понимают, что олигархи — это последний оплот украинского суверенитета, который не дает им полностью взять страну под контроль», — подчеркнул Золотарев.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Совбез работает над законопроектом о статусе олигарха, в который войдут 13 человек.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.