Коллективный Запад настроен на деклассирование украинских олигархов и вытеснение их с ключевых командных высот в политике и бизнесе. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Олигархов на Украине хотят заставить платить за второй срок Зеленского © Youtube / Алексей Зубец Энтони Блинкена была рекогносцировка перед «решающей битвой заокеанского "чужого" с украинским олигархическим "хищником"».

«Это один из приоритетов, так как они прекрасно понимают, что олигархи — это последний оплот украинского суверенитета, который не дает им полностью взять страну под контроль», — подчеркнул Золотарев.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Совбез работает над законопроектом о статусе олигарха, в который войдут 13 человек.

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