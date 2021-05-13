Фронтвумен украинской группы Go_A Екатерина Павленко сдала ПЦР-тест и ждет его результатов. Сообщение об этом 12 мая появилось в официальном аккаунте «Евровидения» на Украине в сети Instagram

«Катерине Павленко немного нездоровится, поэтому вторая репетиция пройдет без солистки группы Go_A. В соответствии с Протоколом здравоохранения она сделала тест на ПЦР и сейчас отдыхает. Между тем мы ожидаем результат теста», — говорится в сообщении.

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Помимо этого, видео с первого пробного выступления коллектива набрало более полумиллиона просмотров на YouTube, войдя в топ-5 роликов с «Евровидения» по числу просмотров.

Go_A представит Украину на «Евровидении» в первом полуфинале под номером 15. Музыканты выступят с песней «Шум», написанной на основе украинской игры-веснянки «Зеленый шум».

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» будет проходить на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме 18, 20 и 22 мая.