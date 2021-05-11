Солистка украинской группы Gо_A, которая представит Украину на «Евровидении-2021», Екатерина Павленко 10 мая дала интервью Deutsche Welle, в котором рассказала о том, как выступала перед украинскими военными и как относится к слушателям из России

По словам Павленко, аполитичным может быть только тот, кто никогда не сталкивался с войной и у кого никто не погиб, а на Украине сейчас «война есть, и там до сих пор жертвы».

Артистка рассказала, что, выступая на фронте, она задумалась, почему у ее группы нет ни одной песни о войне или чего-то патриотического, но позже поняла, что солдатам нужны песни о доме и о чем-то родном, когда один из военных попросил ее исполнить народную песню.

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«Концерты в России мы не рассматриваем, хотя у нас там действительно много слушателей. Они нам пишут приятные слова, пишут даже на украинском языке, и многие из Сибири. Это не случайно, там же много украинцев осталось. И мы не можем не любить их только потому, что они проживают на той территории. Они пишут от души и говорят, что наша музыка побуждает их по-другому взглянуть на Украину», — заявила Павленко.

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Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» будет проходить на арене Ahoy в Роттердаме 18, 20 и 22 мая, группа Go_A уже отработала свое выступление на первой репетиции, после чего букмекеры переместили коллектив из второй десятки претендентов на победу в первую.

Война на востоке Украины началась в 2014 году между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской народных республик. Произошло это после того, как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.