Президент Украины Владимир Зеленский планирует проанализировать, как были выполнены договоренности Парижского саммита «нормандской четверки», на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом 13 мая заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии «РБК-Украина»

«Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне», — сказал Ермак.

Хитрый план Зеленского. Почему Ермак не спорит по существу кластеров Минских соглашений © Facebook, Андрій Єрмак

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил Ермаку организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вначале речь шла о линии разграничения в Донбассе, от чего российский лидер отказался и предложил украинскому коллеге в любое время приехать в Москву. При этом Ермак считает, что приглашать Путина в Киев будет «некорректно».

Позднее Зеленский в интервью итальянскому изданию заявил, что площадкой для двухсторонних переговоров мог бы стать Ватикан или Рим.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.