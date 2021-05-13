Если Украина развяжет полномасштабную войну в Донбассе, она может выйти к границам ЛНР/ДНР и России и установить там государственный флаг Украины. Для того чтобы сделать это, совсем не обязательно захватывать Горловку. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский объяснил, почему армия РФ остановится на берегах Днепра © Скриншот из видео Украина.ру

Эксперт пояснил, что ВСУ будет достаточно пройти мимо Горловки, мимо Макеевки или Новоазовска, не углубляясь в бои в условиях города и воспользовавшись тем, что в тыловых районах ДНР/ЛНР нет сколько-нибудь значимых воинских формирований, которые способны воспрепятствовать противнику в продвижении к границе.

«А то, что там есть какие-то отдельные очаги сопротивления в Горловке, Донецке, еще где-нибудь, это не имеет значения, одни-двое суток — и мы с ним разделаемся. Может быть, это будет трое суток, или, может, это будет двенадцать часов — не суть важно», — подчеркнул Ходаковский.

По его мнению, противник будет бить там, где ему легче всего прорвать оборону, то есть в участках, которые как раз между Горловкой и Донецком, протяженностью не менее двадцати километров.

В случае войны Украина, как и в 2014 году, двинется в направлении границы, для того чтобы основными своими силами решать главную политическую задачу и поставить уже Россию в достаточно сложное положение, если вдруг она захочет поддержать Донбасс физически, заключил собеседник издания.

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