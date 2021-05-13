Сегодня некоторые эксперты говорят, что признаком украинского наступления должно было бы стать формирование ударных групп, которые должны пойти на прорыв, и в связи с этим отмечают, что, например, против Горловки не формируются какие-то ударные батальонно-тактические группы.
Эксперт пояснил, что ВСУ будет достаточно пройти мимо Горловки, мимо Макеевки или Новоазовска, не углубляясь в бои в условиях города и воспользовавшись тем, что в тыловых районах ДНР/ЛНР нет сколько-нибудь значимых воинских формирований, которые способны воспрепятствовать противнику в продвижении к границе.
«А то, что там есть какие-то отдельные очаги сопротивления в Горловке, Донецке, еще где-нибудь, это не имеет значения, одни-двое суток — и мы с ним разделаемся. Может быть, это будет трое суток, или, может, это будет двенадцать часов — не суть важно», — подчеркнул Ходаковский.
По его мнению, противник будет бить там, где ему легче всего прорвать оборону, то есть в участках, которые как раз между Горловкой и Донецком, протяженностью не менее двадцати километров.
В случае войны Украина, как и в 2014 году, двинется в направлении границы, для того чтобы основными своими силами решать главную политическую задачу и поставить уже Россию в достаточно сложное положение, если вдруг она захочет поддержать Донбасс физически, заключил собеседник издания.
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