Государственные исполнители заблокировали 11 мая все счета госкомпании Укрзализныца по решению Верховного суда от 20 апреля. Об этом 12 мая сообщает «Обозреватель»

«Укрзализныця» устроила показательное мытье поезда недовольному датчанину © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ранее, в 2011 году, Укрзализныця взяла у российского «Проминвестбанка» кредит на 161,2 млн долларов и после скачка курса в 2016 году не смогла его погасить.

По данным издания, замглавы НБУ Екатерина Рожкова выдала «Проминвестбанку» письменное разрешение, несмотря на то что он находился под украинскими санкциями, продать право требовать возвращение кредита у Укрзализныци.

За 123,6 млн долларов кредит купила офшорная компания VR Global Partners (Каймановы острова), бенефициаром которой, по данным журналистов, является гражданский супруг Рожковой. Теперь компания через суд взыскивает с Укрзализныци вдвое большую сумму.

В СМИ полагают, что госкомпания