Депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что 10 мая в поезде Одесса - Ковель у него похитили 20 тысяч гривен (53,4 тыс. руб.) и банковские карточки. Об этом 12 мая сообщает Vesti.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Гончаренко пояснил, что значит быть активным мальчиком © Facebook, alexeygoncharenko

«Десятого мая 2021-го во время следования поездом №58 сообщением Одесса — Ковель в качестве пассажира неизвестный путем свободного доступа совершил кражу принадлежащего Гончаренко матерчатого чехла, в середине которого находились кредитная карта АО "Приватбанк", кредитная карточка ОАО "Восток" и денежные средства в сумме 20 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, злоумышленник воспользовался «приватовской» картой Гончаренко в магазине АТБ в Жмеринке Винницкой области, где 11 мая закупился на 777,3 гривны (2076 руб.).

Личность вора по-прежнему не установлена.