По его данным, после инцидента Гончаренко обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье о краже.
«Десятого мая 2021-го во время следования поездом №58 сообщением Одесса — Ковель в качестве пассажира неизвестный путем свободного доступа совершил кражу принадлежащего Гончаренко матерчатого чехла, в середине которого находились кредитная карта АО "Приватбанк", кредитная карточка ОАО "Восток" и денежные средства в сумме 20 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, злоумышленник воспользовался «приватовской» картой Гончаренко в магазине АТБ в Жмеринке Винницкой области, где 11 мая закупился на 777,3 гривны (2076 руб.).
Личность вора по-прежнему не установлена.