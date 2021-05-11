Продажу украинских сериалов российским телеканалам остановить невозможно – для этого нужно полностью прекратить торговлю между двумя странами, считает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Об этом он 11 мая заявил в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны»

«Когда речь идет об экономических отношениях субъектов хозяйствования, как бы я лично ни относился, мы должны принять закон, что мы ничем не торгуем с Россией, и тогда это (запрет продажи сериалов. — Ред.) будет в границах закона… либо же вмешиваться в такую деятельность я не вижу возможности», — сказал министр.

Он также отметил, что на Украине много сериалов производят на русском языке.

«Это бизнес. Влиять на бизнес, который не запрещен, невозможно. Это вопрос перезагрузки системы экономических отношений, которые существуют в этой сфере», — сказал Ткаченко.

«Папик» наш: как сериал от студии Зеленского покорил российские экраны © Телеканал СТС

Ранее в пресс-службе Офиса президента заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не получает роялти от показа сериала «Папик» производства студии «Квартал 95», сооснователем которой он является.

Несмотря на то что российский телеканал СТС находится под украинскими санкциями, он без труда смог приобрести права на показ «Папика».