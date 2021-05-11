В четверг, 13 мая, в Тернополе состоится финал Кубка Украины между «Динамо» и «Зарей». Ранее, 10 мая, в Тернополе прошло заседание оперативного штаба, на котором городские власти ввиду COVID-ситуации в регионе постановили, что стадион во время матча может быть заполнен не более чем на 20%.
Речь идет о трех тысячах билетов, 10% из которых в равных частях должны поделить между собой клубы-участники финала и Украинская ассоциация футбола (УАФ).
Позднее в закрытом Telegram-канале появилось объявление про организацию пикета «Дома футбола», за час участия в котором предлагается оплата в размере 60 гривен (160 руб.). Проплаченный марш якобы должен состояться 11 мая в 13:00.
Координатор митинга в личной переписке с соискателем такой подработки сообщил, что сбор организован «Динамо» якобы с целью потребовать себе больше билетов.
На сегодняшний день Тернопольская область находится в «оранжевой» зоне карантина, которая свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мер.
В прошлом году финал Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов. Такое решение было принято из-за сложной эпидемической ситуации в регионе.