Во вторник, 11 мая, должен состояться проплаченный марш, который киевский «Динамо» якобы организовал с целью потребовать себе больше билетов на финал Кубка Украины с луганской «Зарей». Сообщение об этом появилось в закрытой киевской группе по набору участников митингов 10 мая, передает Vesti.ua

Тернополь может вновь остаться без финала Кубка Украины © commons.wikimedia.org, Altukhovs

Речь идет о трех тысячах билетов, 10% из которых в равных частях должны поделить между собой клубы-участники финала и Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Позднее в закрытом Telegram-канале появилось объявление про организацию пикета «Дома футбола», за час участия в котором предлагается оплата в размере 60 гривен (160 руб.). Проплаченный марш якобы должен состояться 11 мая в 13:00.

Координатор митинга в личной переписке с соискателем такой подработки сообщил, что сбор организован «Динамо» якобы с целью потребовать себе больше билетов.

На сегодняшний день Тернопольская область находится в «оранжевой» зоне карантина, которая свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мер.

В прошлом году финал Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов. Такое решение было принято из-за сложной эпидемической ситуации в регионе.