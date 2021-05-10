Читатели украинских изданий раскритиковали заявление главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая, который пообещал, что в ближайшие пять лет Украина построит свой космодром, вступит в Европейское космическое агентство и выведет на орбиту семь спутников. Пользователи продолжают оставлять комментарии об «амбициозной программе»

Космические планы: за 5 лет на Украине планируют создать свой космодром и запустить 7 спутников © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«С МВФ согласовали, надеюсь?», «Даже украинцам, если честно, смешно», «Название корабля "Зрада-перемога", ну и сам космодром, конечно же, в Крыму», «Может, сначала восстановить хоть один автомобильный бренд — например, "Запорожец"?», «Директора уже назначили, а завод не построили», «А что так скромно? Я считаю, что нужно сразу запускать на орбиту гиперлуп (американский инженер и миллиардер Илон Маск анонсировал проект Hyperloop в 2012 году, предложив построить над поверхностью Земли трубы, в которых будут перемещаться пассажиры и грузы — ред.)», — высмеяли заявление Тафтая пользователи сети.

К слову, в этой же речи Тафтай отметил, что с 2018 года на Украине нет космической программы, финансирование и мероприятия в космической сфере не выполняются. Однако спутник «Січ-2-1» все же планируют вывести на орбиту к 30-й годовщине Независимости Украины.