Российский рэпер и продюсер Баста (Василий Вакуленко) записал в Instagram вечером 5 видеообращение к поклонникам после того, как в сети появились заявления украинских радикалов об «охоте» на него

За голову Басты на Украине объявили награду © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

«Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Все хорошо, беспокоиться не стоило. Жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю», — сказал Баста.

Ранее, после прибытия российского рэпера в Киев, украинский националист, отбывающий наказание за пытки и похищение и ранее убивший человека Сергей Стерненко написал в соцсети, что объявляет «охоту» на Басту. Он заявил, что за информацию о его перемещениях «неравнодушные граждане готовы дать уже около $1000».

Идею Стерненко поддержали другие «активисты», а также депутат от львовской партии «Голос» Роман Лозинский.

Ранее депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) с просьбой рассмотреть запрет на въезд Басты в страну.

При этом срок запрета на въезд на Украину у Басты закончился. Его представитель сообщил, что артист находится в Киеве легально.