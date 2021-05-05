Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в это воскресенье, в парламент бы попали четыре политсилы, свидетельствуют данные опроса компании «Роботизированные системы»

Среди партий, преодолевших 5%-барьер, были бы: «Слуга народа» с 22,1% голосов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 20,3%, «Европейская солидарность» с 15,9% голосов и «Батькивщина» с 10,1%. Большинство украинцев назвало отказ от российской вакцины неправильным © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Партии Шария» для попадания в парламент не хватило лишь 0,3% голосов.

Лидерами же президентского рейтинга являются действующий глава государства Владимир Зеленский и сопредседатель «ОПЗЖ» Юрий Бойко.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, за Зеленского отдали бы голоса 23,8% избирателей, а за Бойко — 18,2%. Пятого президента Украины Петра Порошенко поддержали бы 17,4% избирателей, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 12,4%, главу партии «Сила и честь» Игоря Смешко 6,4%, экс-премьер-министра и председателя партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимира Гройсмана — 5,1%, а спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 4,6%.