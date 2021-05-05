«Более половины опрошенных — 60,6% — называют войну Советского Союза против нацистской Германии Великой Отечественной войной. И значительно меньше тех, кто определяет войну 1941-1945 годов как часть, как эпизод Второй мировой войны. То есть в массовом сознании доминирует восприятие этой войны как Великой отечественной», — рассказал он.
По слова Левцуна, 35,4% опрошенных назвали эту войну Второй мировой.
Кром того, по данным опроса, 65,7% граждан считают, что в этой войне украинцы «воевали за свою землю и свои интересы».
В то же время, 21,3% опрошенных заявили, что украинцы в составе советских войск «воевали за чужие интересы».
Социолог признал, что доминирующие настроения в обществе отличаются от официальной точки зрения на войну со стороны украинского государства, которое считает, что украинцы воевали за чужие интересы.
Кроме того, 74,3% опрошенных заявили, что День Победы для них имеет важное значение.