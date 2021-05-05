Большинство граждан на Украине называют войну СССР против нацистской Германии 1941-1945 годов Великой Отечественной войной и считает, что их предки сражались за свои интересы. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» сообщил глава Украинской социологической группы Александр Левцун

«Более половины опрошенных — 60,6% — называют войну Советского Союза против нацистской Германии Великой Отечественной войной. И значительно меньше тех, кто определяет войну 1941-1945 годов как часть, как эпизод Второй мировой войны. То есть в массовом сознании доминирует восприятие этой войны как Великой отечественной», — рассказал он.

По слова Левцуна, 35,4% опрошенных назвали эту войну Второй мировой.

Кром того, по данным опроса, 65,7% граждан считают, что в этой войне украинцы «воевали за свою землю и свои интересы».

В то же время, 21,3% опрошенных заявили, что украинцы в составе советских войск «воевали за чужие интересы».

Социолог признал, что доминирующие настроения в обществе отличаются от официальной точки зрения на войну со стороны украинского государства, которое считает, что украинцы воевали за чужие интересы.

Кроме того, 74,3% опрошенных заявили, что День Победы для них имеет важное значение.