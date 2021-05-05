Более 50% украинцев уверены, что День Победы нужно отмечать 9 мая, свидетельствуют результаты опроса населения Украины, проведенного «Украинской социологической группой» с 27 апреля по 2 мая 2021 года и презентованного на онлайн пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» 5 мая

Согласно опросу, 52,3% украинцев уверены, что праздновать окончание Великой Отечественной Войны нужно в День Победы 9 мая и лишь 16,2% предпочитает праздновать 8 мая — День памяти и примирения (украинский праздник, установленный во время президентства Петра Порошенко).

При этом 30,1% прошенных считают, что следует отмечать оба праздника. Штурм Рейхстага и украинские солдаты Белорусского фронта

Кроме того, 73,4% респондентов указали, что 9 мая лично для них имеет большое значение.

«Просто выходным днем» и «официальным праздником» считают 9 мая 18,3% опрошенных. Лишь 6,5% опрошенных не считает 9 мая праздником, а воспринимает его как «пережиток прошлого».

Кроме того, большинство граждан Украины намерены праздновать 9 мая в этом году. Так, две трети опрошенных (63,4%) «однозначно будут» или «скорее будут» отмечать День Победы.

Опрос проводился методом индивидуального интервью по месту проживания опрошенных. Всего опросили 1220 респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,0%.