Согласно опросу, 52,3% украинцев уверены, что праздновать окончание Великой Отечественной Войны нужно в День Победы 9 мая и лишь 16,2% предпочитает праздновать 8 мая — День памяти и примирения (украинский праздник, установленный во время президентства Петра Порошенко).
При этом 30,1% прошенных считают, что следует отмечать оба праздника.
Кроме того, 73,4% респондентов указали, что 9 мая лично для них имеет большое значение.
«Просто выходным днем» и «официальным праздником» считают 9 мая 18,3% опрошенных. Лишь 6,5% опрошенных не считает 9 мая праздником, а воспринимает его как «пережиток прошлого».
Кроме того, большинство граждан Украины намерены праздновать 9 мая в этом году. Так, две трети опрошенных (63,4%) «однозначно будут» или «скорее будут» отмечать День Победы.
Опрос проводился методом индивидуального интервью по месту проживания опрошенных. Всего опросили 1220 респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,0%.