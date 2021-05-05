Стерненко заявил, что Басту видели в одном из киевских ресторанов.
«Суммарно за информацию о перемещении и пребывании гражданина РФ Василия Вакуленко «Басты» <…> неравнодушные граждане готовы дать уже около $1000», — написал 3 мая радикал в Facebook.
Позже другой украинский радикал — Роман Синицын — заявил, что готов накинуть за поимку Басты $200.
Радикалов поддержал народный депутат от львовской партии «Голос» Роман Лозинский. 4 мая он заявил, что присоединился к поискам рэпера, а также что направил депутатское обращение в СБУ.
В тот же день Стерненко выложил видео, где неизвестный якобы дерётся с охранниками рэпера в Киеве.
Ранее эксперт Валентин Землянский назвал страх президента Украины Владимира Зеленского перед Стерненко и ему подобными основным препятствием на пути превращения Украины в преуспевающее государство. Землянский отметил, что Зеленский, идя на поводу у радикальной «улицы» предаёт своих избирателей.