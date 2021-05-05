Сторонники подозреваемого в убийстве человека радикала Сергея Стерненко объявили награду за поимку российского рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста

Стерненко заявил, что Басту видели в одном из киевских ресторанов.

«Суммарно за информацию о перемещении и пребывании гражданина РФ Василия Вакуленко «Басты» <…> неравнодушные граждане готовы дать уже около $1000», — написал 3 мая радикал в Facebook. Министр культуры пояснил, почему СБУ разрешила Басте въезд на Украину © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Позже другой украинский радикал — Роман Синицын — заявил, что готов накинуть за поимку Басты $200.

Радикалов поддержал народный депутат от львовской партии «Голос» Роман Лозинский. 4 мая он заявил, что присоединился к поискам рэпера, а также что направил депутатское обращение в СБУ.

В тот же день Стерненко выложил видео, где неизвестный якобы дерётся с охранниками рэпера в Киеве.

Ранее эксперт Валентин Землянский назвал страх президента Украины Владимира Зеленского перед Стерненко и ему подобными основным препятствием на пути превращения Украины в преуспевающее государство. Землянский отметил, что Зеленский, идя на поводу у радикальной «улицы» предаёт своих избирателей.