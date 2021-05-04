Украина теряет суверенитет. Такую точку зрения высказала 3 мая бывший депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала «Наш»

Украинские власти «плевали» на участников конфликта в Донбассе — Савченко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Она отметила, что после того, как была помилована в России и вернулась на Украину, могла быть президентом.

«Не хочу, но могу», — сказала экс-депутат.

Савченко добавила, что такой вывод можно сделать, глядя на действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

«Если раньше мы думали, что президентом на Украине может быть человек умный, потом думали, что просто богатый, то теперь мы понимаем, что, да, можно просто дурковать, и ты можешь быть президентом, если тебе повезет», — заключила Савченко.

В 2019 году после тюрьмы Савченко пыталась переизбраться в парламент по одномандатному округу в Донецкой области, однако ее поддержали лишь восемь украинцев.