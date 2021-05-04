Чтобы улучшить российско-украинские отношения, президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидеру России Владимиру Путину нужно быть готовыми к взаимным уступкам, рассказал в интервью Украина.ру украинский политолог Святослав Вышинский

Зеленский потерял много времени в бесплодных попытках заигрывания с националистами, в результате чего утратил доверие большого количества украинских граждан, поэтому единственный шансом его восстановить будет создание новых реформ и достижение мира в Донбассе, полагает политолог.

«Готовность к содержательному диалогу и взаимным компромиссам. Это очень трудный и рискованный путь, но это именно тот путь, ради которого граждане Украины избрали Владимира Зеленского президентом», — сказал Вышинский.

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Ранее Киев обвинил Москву в увеличении военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел Евросоюза обсудили «военную активность России вокруг Украины».

После этого несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.