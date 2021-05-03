Членство Украины в Евросоюзе и НАДО зависит от действий Киева, а не от Брюсселя. Об этом 3 мая заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Sputnik

Американский эксперт сказал, что будет с Крымом и Донбассом в случае вступления Украины в НАТО © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Он заверил, что Брюссель и другие страны Европы точно создадут для этого необходимые условия.

«Но лучший способ обеспечить успех реформ — показать перспективу, итог этого процесса, каким является членство Украины в ЕС и, вероятно, НАТО… Все в руках украинцев. Мы верим в европейскую перспективу Украины», — заключил президент Литвы.

В понедельник в Польше отмечают 230-летие первой конституции. Участие в торжественных мероприятиях в Варшаве принял, в том числе, литовский лидер.

Литовские политики неоднократно заявляли, что поддерживают реформы на Украине для вступления в ЕС. При этом Литва, как и другие страны НАТО, активно вмешивается в конфликт на востоке Украины, который начался весной 2014 года. Как отмечали в МИД России, поддержка, оказываемая НАТО Киеву, имеет деструктивное и провоцирующее воздействие на ситуацию на Украине, а Североатлантический альянс способствует повышению градуса напряженности. Однако, как подчеркивали в российском ведомстве, НАТО, несмотря на все свои обещания поддержать Киев, не сможет решить важнейшие проблемы на Украине и принести стабильность.