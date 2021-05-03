Правящая фракция парламента Армении «Мой шаг» выдвинула исполняющего обязанности главы правительства Армении Никола Пашиняна на пост премьер-министра, передает 3 мая РИА Новости

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Лилит Макунц пояснила, что этот шаг является частью процедуры по проведению внеочередных выборов.

Согласно законодательству страны, если депутаты в течение двух недель не изберут премьер-министра, то парламент будет распущен, а в стране пройдут досрочные выборы.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжались в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.

В ответ на массовые протесты премьер пообещал уйти в отставку, но оставил за собой право баллотироваться повторно. В конце апреля Пашинян подал в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня. Политик сообщил, что на грядущих выборах выдвинет свою кандидатуру на пост главы правительства Армении от партии «Гражданский договор».