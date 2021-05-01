Учитывая, что вооруженный конфликт России и НАТО может закончиться ядерными ударами, ни России, ни Европе, ни Америке вступление Украины в альянс не нужно, подчеркнул эксперт.
А если же НАТО все равно продолжит намекать Украине, что теоретически членство в НАТО все же возможно, то для России это будет означать прямое приглашение к интервенции или к поддержке гражданской инсургенции внутри Украины, а также иным действиям, которые перечеркнут любую перспективу членства Киева в НАТО, уточнил он.
«Это равноценно объявлению войны — конвенциональной, гражданской или гибридной. И это все прекрасно понимают», — констатировал Вышинский.
Упрёки президента Украины в адрес западных лидеров красноречиво говорят о том, что Киев в НАТО не приглашают, и Владимиру Зеленскому приходится поднимать этот вопрос в более резкой форме, что, мы видим, на Западе вызывает некоторое раздражение, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.