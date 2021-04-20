Политический аналитик из Черновцов Святослав Вышинский отмечает усиление роли Великобритании в формировании внешнеполитического курса Украины. Именно Лондон может стоять за последними заявлениями Владимира Зеленского

- Святослав, насколько реальным является прекращение вооружённого конфликта на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО?

— Во-первых, давайте сразу исключим невозможное: в условиях вооруженного конфликта в Донбассе вступление Украины в НАТО никогда не состоится. Как ввиду нежелания НАТО принимать в свой состав воюющее государство с оспариваемыми границами, так и в связи с нежеланием стран-участниц Альянса входить в военный конфликт с Россией.

Ведь в сущности что для Украины означает вступление в НАТО? Надежду заручиться прямой военной поддержкой в войне с Российской Федерацией, то есть добиться войны Соединенных Штатов и их союзников с Москвой. Войны, которая может закончиться обменом ядерными ударами. Нужно ли это Америке, Европе или кому-либо на планете? Ответим честно: вряд ли.

Западноукраинский эксперт сказал, что сделал бы Киев, если бы реально хотел взять Донбасс силой © Facebook, Операція об'єднаних сил

Это равноценно объявлению войны — конвенциональной, гражданской или гибридной.

- Почему Зеленский решился на упрёк в адрес Байдена? Неужели он предполагал, что этим увеличит заинтересованность США во вступлении Украины в НАТО?

— Упрёки президента Украины в адрес западных лидеров красноречиво говорят о том, что Киев в НАТО не приглашают. Следовательно, не ждут. И Владимиру Зеленскому приходится поднимать этот вопрос в более резкой форме, что, мы видим, на Западе вызывает некоторое раздражение. И уклончивая реакция Макрона, и прямолинейный отказ Германии, и, в конце концов, решительный звонок Байдена Путину на пике военной эскалации в Донбассе и у границ Украины свидетельствуют о том, что условному Западу война с Россией невыгодна.

И Европа, и США инициируют переговоры с Кремлём. По понятным причинам Америке членство Украины в НАТО не нужно — это и обременительно, и перечеркнёт любые возможности для переговоров и решения более комплексных задач мировой политики. Для Европы же критически важно сохранить, а по возможности восстановить экономические связи с Россией, которая является важным источником энергоресурсов, ведь от российского газа и нефти во многом зависит экономическое благосостояние и социальная стабильность Европы.

Поэтому Украине в Брюсселе — причём как в руководстве ЕС, так и в штаб-квартире НАТО — не рады: с нами слишком хлопотно, мы как пятое колесо в телеге.

Возвращаясь же к заявлениям украинского президента, их причину следует искать не в Вашингтоне и, вероятно, даже не в Киеве. Риторика Зеленского, как и маршруты его недавних дипломатических визитов, недвусмысленно указывают на усиление роли Великобритании в формировании внешнеполитического курса Украины. Я не стану исключать, что именно Лондон неофициально побуждает Владимира Александровича к заявлениям, вбивающим клин между Москвой и Европой и сжигающим даже те непрочные мосты, которые с Россией пытаются навести в Госдепе.

После Brexit прямой интерес Британии состоит в максимальном разведении и ослаблении России и Европейского Союза, а также недопущении нормализации отношений между Белым домом и Кремлем. По логике этой игры, англичане заинтересованы в эскалации. Следовательно, определенные круги в Лондоне поддерживают все шаги, которые ведут к войне.

- Действительно ли Зеленский рассчитывает на вступление Украины в НАТО, ведь ранее неоднократно отмечалось, что существует ряд регламентирующих условий, по которым эта страна не проходит в Альянс?

— Официальный Берлин дал ясно понять, что членство Украины в НАТО невозможно. В свою очередь, официальный Париж дипломатически нас «добил», исключив даже членство Украины в Евросоюзе. «Мы можем иметь хорошие отношения… Но это не означает членство», — в этой реплике госсекретаря МИД Франции Клемана Бона заключена единственная перспектива, которую нам предлагают. И ни слова больше.

Западноукраинский эксперт сказал, что будет, если США «похоронят» «СП-2», а Киев лишится территорий © Facebook, Святослав Вишинський

Как видим, пока что эта риторика ни на кого не произвела впечатления.

- В последние дни складывается впечатление, что власти Украины, а также местные радикалы и «горячие головы» умерили риторический пыл в отношении России, отказываются от «военного решения» вопроса Донбасса. На ваш взгляд, с чем это связано?

— Звонок Байдена в Кремль остудил эти горячие головы. Америка дала понять, что с Россией будут разговаривать. Даже несмотря на введение новых, хотя и большей частью символических, санкций, Соединенные Штаты не пошли по пути конфронтации. Российское руководство могло оценить резкий разворот американских боевых кораблей, так и не вошедших в Чёрное море, как примирительный жест и намерение договариваться. Причём договариваться, по всей видимости, по куда более широкому перечню вопросов, нежели ситуация в Донбассе.

На Банковой перемену в умонастроениях тоже прочли и всё поняли. С моей точки зрения, нынешняя военная эскалация была искусственной изначально, как часть некоей «пробы сил» перед следующими за ней дипломатическими ходами. Ведь никто из участников, включая Украину, не заинтересован в войне. Единственный её интересант, как я отметил выше, действует из-за кулис и предпочитает оставаться в тени.

- В интервью журналу Time Зеленский заявил, что передвижения российских войск, которые Киев, США и Европа выдают за «агрессивные действия» на украинской границе, станет проверкой отношений Запада и Украины. Какой выбор в этой ситуации сделает Запад?

— Смотря о каком «Западе» идет речь. Запад уже давно не является «коллективным»: и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, и Великобритания ведут обособленные игры и преследуют разные геополитические цели. Единого Запада, как и единого НАТО, по состоянию на сегодня не существует.

Эксперт объяснил, чем Украина напоминает Польшу образца 1939 года © president.gov.ua «демонстрацией флага», подстрекая Киев к решительному сопротивлению на Востоке.

Однако и тут на прямую, недвусмысленную поддержку рассчитывать не стоит.

- Советник главы Пентагона в период президентства Трампа Дуглас Макгрегор в статье для журнала The American Conservative предупредил, что если конфликт в Донбассе перерастёт в полномасштабное столкновение НАТО и России, то под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе. Ваш личный прогноз — пойдёт ли НАТО на военный конфликт с Москвой, если та открыто поддержит Донбасс в случае украинского наступления?

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В разгар российских военных манёвров у границ Украины Киеву указали на дверь и в Париже, и в Берлине, поэтому не стоит обольщаться, что в ситуации военного вторжения Запад будет «с нами». Всё, на что мы можем рассчитывать, — это только слова поддержки, новые экономические санкции и гуманитарная помощь.

В НАТО это тоже хорошо понимают и осознают, что их неучастие будет иметь роковые последствия для прочности самого блока. Это не только репутационные потери самого Альянса, но и удар пусть даже по символическому, однако всё-таки до сих пор непоколебимому авторитету Запада. В таком раскладе придется либо начать Третью мировую войну, либо признать поражение западного либерального проекта как такового. Кремль это чувствует и поднимает ставки. Запад это тоже понимает и «умиротворяет агрессора» ввиду предстоящей глобальной схватки с Китаем. Поэтому на открытый военный конфликт с Россией ни НАТО, ни Соединенные Штаты не пойдут.