- Святослав, насколько реальным является прекращение вооружённого конфликта на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО?
— Во-первых, давайте сразу исключим невозможное: в условиях вооруженного конфликта в Донбассе вступление Украины в НАТО никогда не состоится. Как ввиду нежелания НАТО принимать в свой состав воюющее государство с оспариваемыми границами, так и в связи с нежеланием стран-участниц Альянса входить в военный конфликт с Россией.
Ведь в сущности что для Украины означает вступление в НАТО? Надежду заручиться прямой военной поддержкой в войне с Российской Федерацией, то есть добиться войны Соединенных Штатов и их союзников с Москвой. Войны, которая может закончиться обменом ядерными ударами. Нужно ли это Америке, Европе или кому-либо на планете? Ответим честно: вряд ли.
Дальше смоделируем ситуацию, в которой Украина публично добивается членства в Организации Северо-Атлантического договора, а руководство НАТО пусть не прямо, но намеками, экивоками, на словах или символическими жестами дает понять, что это возможно, и даже рисовать определённые или не слишком определённые сроки. Что это будет значить для России? Ответ очевиден: прямое приглашение к интервенции или к поддержке гражданской инсургенции внутри Украины, а также иным действиям, которые перечеркнут любую перспективу членства Киева в НАТО. И это все прекрасно понимают.
Это равноценно объявлению войны — конвенциональной, гражданской или гибридной.
- Почему Зеленский решился на упрёк в адрес Байдена? Неужели он предполагал, что этим увеличит заинтересованность США во вступлении Украины в НАТО?
— Упрёки президента Украины в адрес западных лидеров красноречиво говорят о том, что Киев в НАТО не приглашают. Следовательно, не ждут. И Владимиру Зеленскому приходится поднимать этот вопрос в более резкой форме, что, мы видим, на Западе вызывает некоторое раздражение. И уклончивая реакция Макрона, и прямолинейный отказ Германии, и, в конце концов, решительный звонок Байдена Путину на пике военной эскалации в Донбассе и у границ Украины свидетельствуют о том, что условному Западу война с Россией невыгодна.
И Европа, и США инициируют переговоры с Кремлём. По понятным причинам Америке членство Украины в НАТО не нужно — это и обременительно, и перечеркнёт любые возможности для переговоров и решения более комплексных задач мировой политики. Для Европы же критически важно сохранить, а по возможности восстановить экономические связи с Россией, которая является важным источником энергоресурсов, ведь от российского газа и нефти во многом зависит экономическое благосостояние и социальная стабильность Европы.
Поэтому Украине в Брюсселе — причём как в руководстве ЕС, так и в штаб-квартире НАТО — не рады: с нами слишком хлопотно, мы как пятое колесо в телеге.
Возвращаясь же к заявлениям украинского президента, их причину следует искать не в Вашингтоне и, вероятно, даже не в Киеве. Риторика Зеленского, как и маршруты его недавних дипломатических визитов, недвусмысленно указывают на усиление роли Великобритании в формировании внешнеполитического курса Украины. Я не стану исключать, что именно Лондон неофициально побуждает Владимира Александровича к заявлениям, вбивающим клин между Москвой и Европой и сжигающим даже те непрочные мосты, которые с Россией пытаются навести в Госдепе.
После Brexit прямой интерес Британии состоит в максимальном разведении и ослаблении России и Европейского Союза, а также недопущении нормализации отношений между Белым домом и Кремлем. По логике этой игры, англичане заинтересованы в эскалации. Следовательно, определенные круги в Лондоне поддерживают все шаги, которые ведут к войне.
- Действительно ли Зеленский рассчитывает на вступление Украины в НАТО, ведь ранее неоднократно отмечалось, что существует ряд регламентирующих условий, по которым эта страна не проходит в Альянс?
— Официальный Берлин дал ясно понять, что членство Украины в НАТО невозможно. В свою очередь, официальный Париж дипломатически нас «добил», исключив даже членство Украины в Евросоюзе. «Мы можем иметь хорошие отношения… Но это не означает членство», — в этой реплике госсекретаря МИД Франции Клемана Бона заключена единственная перспектива, которую нам предлагают. И ни слова больше.
Поэтому на что рассчитывает Владимир Зеленский — сказать трудно. Он не настолько наивен, чтобы не понимать бессмысленности попыток ломиться в закрытые двери НАТО, но он оказался заложником критической военной ситуации на Востоке. Поэтому заявления украинского президента — это, с одной стороны, игра на внутреннюю аудиторию, а с другой — попытка переложить ответственность за возможное будущее военное поражение на «западных партнеров», которые «обещали, да не поддержали», бросив Украину «в лапы Кремля».
Как видим, пока что эта риторика ни на кого не произвела впечатления.
- В последние дни складывается впечатление, что власти Украины, а также местные радикалы и «горячие головы» умерили риторический пыл в отношении России, отказываются от «военного решения» вопроса Донбасса. На ваш взгляд, с чем это связано?
— Звонок Байдена в Кремль остудил эти горячие головы. Америка дала понять, что с Россией будут разговаривать. Даже несмотря на введение новых, хотя и большей частью символических, санкций, Соединенные Штаты не пошли по пути конфронтации. Российское руководство могло оценить резкий разворот американских боевых кораблей, так и не вошедших в Чёрное море, как примирительный жест и намерение договариваться. Причём договариваться, по всей видимости, по куда более широкому перечню вопросов, нежели ситуация в Донбассе.
На Банковой перемену в умонастроениях тоже прочли и всё поняли. С моей точки зрения, нынешняя военная эскалация была искусственной изначально, как часть некоей «пробы сил» перед следующими за ней дипломатическими ходами. Ведь никто из участников, включая Украину, не заинтересован в войне. Единственный её интересант, как я отметил выше, действует из-за кулис и предпочитает оставаться в тени.
- В интервью журналу Time Зеленский заявил, что передвижения российских войск, которые Киев, США и Европа выдают за «агрессивные действия» на украинской границе, станет проверкой отношений Запада и Украины. Какой выбор в этой ситуации сделает Запад?
— Смотря о каком «Западе» идет речь. Запад уже давно не является «коллективным»: и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, и Великобритания ведут обособленные игры и преследуют разные геополитические цели. Единого Запада, как и единого НАТО, по состоянию на сегодня не существует.
Посему «старая» Европа будет прилагать все возможные усилия, чтобы сохранить мир и «умиротворить агрессора», с которым ей нужно торговать и строить какое-никакое общее будущее. «Новая» Европа будет оказывать Украине горячую моральную поддержку. Американцы готовы поднимать ставки, но только в разумных пределах, и при первой возможности «разменяют» Украину на другие, более значимые для себя вопросы в неофициальном диалоге с Кремлем. И только Великобритания готова поддерживать не только словами, но и «демонстрацией флага», подстрекая Киев к решительному сопротивлению на Востоке.
Однако и тут на прямую, недвусмысленную поддержку рассчитывать не стоит.
- Советник главы Пентагона в период президентства Трампа Дуглас Макгрегор в статье для журнала The American Conservative предупредил, что если конфликт в Донбассе перерастёт в полномасштабное столкновение НАТО и России, то под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе. Ваш личный прогноз — пойдёт ли НАТО на военный конфликт с Москвой, если та открыто поддержит Донбасс в случае украинского наступления?
— Недавние крупные штабные учения вооруженных сил Польши наглядно продемонстрировали слабость НАТО в вероятном конфликте с Россией. На данный момент перевес российских войск на европейском театре военных действий признают даже западные эксперты. Главное, однако, то, что никто из европейских членов НАТО, равно, как и Соединенные Штаты, не готов серьезно вкладываться в наращивание военной мощи и втягиваться в войну с Россией. Ради чего? Ради сохранения территориальной целостности Украины, которая не представляет для Европы никакой ценности?
В разгар российских военных манёвров у границ Украины Киеву указали на дверь и в Париже, и в Берлине, поэтому не стоит обольщаться, что в ситуации военного вторжения Запад будет «с нами». Всё, на что мы можем рассчитывать, — это только слова поддержки, новые экономические санкции и гуманитарная помощь.
В НАТО это тоже хорошо понимают и осознают, что их неучастие будет иметь роковые последствия для прочности самого блока. Это не только репутационные потери самого Альянса, но и удар пусть даже по символическому, однако всё-таки до сих пор непоколебимому авторитету Запада. В таком раскладе придется либо начать Третью мировую войну, либо признать поражение западного либерального проекта как такового. Кремль это чувствует и поднимает ставки. Запад это тоже понимает и «умиротворяет агрессора» ввиду предстоящей глобальной схватки с Китаем. Поэтому на открытый военный конфликт с Россией ни НАТО, ни Соединенные Штаты не пойдут.