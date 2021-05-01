Глава международной торговой палаты Украины Сергей Сиволап ранее заявил, что из-за сокращения поставок из России и Белоруссии дефицит дизтоплива на май может составить от 150 до 270 тыс. тонн, что ставит под угрозу проведение посевных работ.
Эксперт напомнил, что Украину уже не раз выручали белорусские НПЗ, причем из Белоруссии были даже прямые поставки угля.
«Есть столько налаженных схем, которые наносят ущерб российскому государству», — констатировал Суздальцев.
Политолог добавил, что это так же не повлияет на отношения Киева и Минска.
По его мнению, это просто риторика, которую Киев озвучивает для Запада, а Минск — для Москвы.
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