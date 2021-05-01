Несмотря на то, что украинская сторона сейчас жалуется на дефицит дизтоплива, они найдут какие-то иные варианты поставок. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах © Владимир Трефилов

Эксперт напомнил, что Украину уже не раз выручали белорусские НПЗ, причем из Белоруссии были даже прямые поставки угля.

«Есть столько налаженных схем, которые наносят ущерб российскому государству», — констатировал Суздальцев.

Политолог добавил, что это так же не повлияет на отношения Киева и Минска.

По его мнению, это просто риторика, которую Киев озвучивает для Запада, а Минск — для Москвы.

Полностью интервью можно прочитать здесь.