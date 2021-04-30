Ранее Зеленский поручил своему Офису организовать встречу с Путиным и отметил, что главное в этой встрече — суть разговора. Украинский президент хочет провести переговоры из-за обострения конфликта в Донбассе, а российский лидер согласен на встречу только в случае обсуждения украинско-российских отношений.
По мнению Рудякова, такая несостыковка целей переговоров свидетельствует о том, что встреча не состоится, поэтому, осознавая тупиковость ситуации, команда Зеленского решила сосредоточиться на обсуждении места диалога, а не его повестки.
«У него ребята-технологи грамотные, и он сам человек понимающий, поэтому это та же технологическая модель, которая использовалась, когда кандидат Зеленский бомбил кандидата [экс-президента Петра] Порошенко. Порошенко его тянул на дебаты перед вторым туром и был уверен в своей победе, а он действительно был подготовлен лучше Зеленского по содержанию, но не по форме и тянул его на телевизор, как положено, а этот ему сказал: стадион. И тогда прозвучала реплика Порошенко, ставшая мемом: "Стадион так стадион". И вот тут место заменяет содержание», — отметил политолог.
В апреле 2019 года после первого тура президентских выборов на Украине, в котором победил Зеленский, он позвал Порошенко провести дебаты не в телестудии, что продиктовано избирательным законодательством страны, а на стадионе. Если в первом туре Зеленский обогнал Порошенко примерно на 15 процентных пунктов, то во втором — на 49.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.