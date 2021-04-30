Украинский лидер Владимир Зеленский решил применить против российского коллеги Владимира Путина ту же технологическую тактику, которую он использовал против экс-президента Украины Петра Порошенко во время дебатов. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Безпалько рассказал, какого результата хочет добиться Зеленский от встречи с Путиным © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

По мнению Рудякова, такая несостыковка целей переговоров свидетельствует о том, что встреча не состоится, поэтому, осознавая тупиковость ситуации, команда Зеленского решила сосредоточиться на обсуждении места диалога, а не его повестки.

«У него ребята-технологи грамотные, и он сам человек понимающий, поэтому это та же технологическая модель, которая использовалась, когда кандидат Зеленский бомбил кандидата [экс-президента Петра] Порошенко. Порошенко его тянул на дебаты перед вторым туром и был уверен в своей победе, а он действительно был подготовлен лучше Зеленского по содержанию, но не по форме и тянул его на телевизор, как положено, а этот ему сказал: стадион. И тогда прозвучала реплика Порошенко, ставшая мемом: "Стадион так стадион". И вот тут место заменяет содержание», — отметил политолог.

В апреле 2019 года после первого тура президентских выборов на Украине, в котором победил Зеленский, он позвал Порошенко провести дебаты не в телестудии, что продиктовано избирательным законодательством страны, а на стадионе. Если в первом туре Зеленский обогнал Порошенко примерно на 15 процентных пунктов, то во втором — на 49.

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