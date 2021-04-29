Посол Германии на Украине Анка Фельдхузен 29 апреля в своем Twitter отрицательно высказалась в адрес украинских радикалов, которые поддерживают идеи дивизии СС «Галичина» и ассоциируют их с героями

Как была создана дивизия СС «Галичина» © regnum.ru

«Подразделения "Ваффен CC" участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают по Украине, не должны ассоциироваться с ними», — написала она.

Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове в 1943 году в основном из украинских националистов. Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский напомнил, что в мае 2020 года суд в Киеве признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина».