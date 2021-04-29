Накануне по центру Киева прошли сторонники дивизии СС «Галичина». В так называемом Марше вышиванок в честь дня создания дивизии приняли участие около сотни человек. Мероприятие продолжалось около получаса. Его охраняла полиция.
«Подразделения "Ваффен CC" участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают по Украине, не должны ассоциироваться с ними», — написала она.
Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове в 1943 году в основном из украинских националистов. Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский напомнил, что в мае 2020 года суд в Киеве признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина».