Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться встречи с лидером России Владимиром Путиным только для того, чтобы попытаться использовать главу российского государства, рассказал в интервью Украина.ру специалист по СНГ Андрей Суздальцев

Руководство России настроено миротворчески, поэтому может поддаться на этот украинский шантаж, так как РФ всегда очень беспокоил вопрос о прекращении войны и безопасности мирных гражданах, полагает эксперт.

«Смею вас заверить, что ни прекращения обстрелов, ни улучшения жизни людей в результате этой встречи не произойдет. Они просто пытаются использовать Россию и нашего президента», — полагает Суздальцев.

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Песков: Москва не получала предложения о встрече Путина с Зеленским в Ватикане © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.