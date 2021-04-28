И Россия, и Китай продемонстрировали США, что отступать они не собираются. На этом же фоне прозвучали слова, которые не ожидали услышать в Белом доме. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина

Кроме того, МИД впервые за постсоветскую историю назвал США не партнёром, а противником, что в общем-то тоже было неожиданно, уточнил он.

«На этом фоне ещё министр финансов КНР, официальное лицо, сказал, что надо подумать над тем, что нужна новая функция денег, и даже прозвучали радикальные заявления, что срок службы денег должен быть ограниченным, а не бесконечным. Это всё пока не разъяснялось целиком, но общее ощущение, что две крупнейшие державы, которые представляют собой соперников США, упёрлись и дальше только конфликт, а отступать назад — лицо терять, а возможность для манёвра у США пропала благодаря их собственным действиям, и сложилась ситуация явной непредсказуемости», — констатировал Дробницкий.

В этой ситуации руководство США во главе с Джо Байденом приняло единственно правильное решение, позвонив Владимиру Путину и попытавшись договориться о предсказуемости взаимоотношений с Россией, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.