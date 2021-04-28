Прямые переговоры с главами Луганской и Донецкой народных республик — это «красная линия», которую Украина не перейдет. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала BBC News World 27 апреля

Не переговоры с РФ: Кремль назвал единственный правильный шаг для Киева по Донбассу © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что единственный правильный шаг для Киева в вопросе урегулирования в Донбассе — это прямой диалог с ДНР и ЛНР и выполнение Минских соглашений, а не встреча украинского лидера Владимира Зеленского с Путиным.

«Это (прямой диалог с ЛДНР. — Ред.) "красная линия", которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом… Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками», — заявил Кулеба.

При этом, отвечая на вопрос о том, состоится ли встреча президентов России и Украины, глава украинского МИД сказал: «Будем надеяться».

По его мнению, чтобы завершить войну на Украине, надо говорить напрямую с Путиным. Кулеба отметил, что главной целью Украины является проведение саммита «нормандской четверки», но Зеленский готов провести и личную встречу.

Ранее Песков сообщил, что между сторонами уже начались переговоры в части подготовки встречи президентов России и Украины: по его словам, замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак находится в «постоянном контакте» с Офисом президента Украины.