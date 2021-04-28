Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что единственный правильный шаг для Киева в вопросе урегулирования в Донбассе — это прямой диалог с ДНР и ЛНР и выполнение Минских соглашений, а не встреча украинского лидера Владимира Зеленского с Путиным.
«Это (прямой диалог с ЛДНР. — Ред.) "красная линия", которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом… Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками», — заявил Кулеба.
При этом, отвечая на вопрос о том, состоится ли встреча президентов России и Украины, глава украинского МИД сказал: «Будем надеяться».
По его мнению, чтобы завершить войну на Украине, надо говорить напрямую с Путиным. Кулеба отметил, что главной целью Украины является проведение саммита «нормандской четверки», но Зеленский готов провести и личную встречу.
Ранее Песков сообщил, что между сторонами уже начались переговоры в части подготовки встречи президентов России и Украины: по его словам, замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак находится в «постоянном контакте» с Офисом президента Украины.