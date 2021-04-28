На данный момент никакого противостояния правого и левого берега Днестра нет, поэтому назвать ситуацию в Приднестровье конфликтом нельзя, сказал в интервью Украина.ру глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев

Ежедневно, по крайней мере, до пандемии, десятки тысяч людей приезжали с одного берега на другой. Люди поддерживают родственные связи, выстраивают семьи, занимаются бизнесом, утверждает эксперт.

«Конфликт — это когда есть противостояние не только среди политического класса, но и среди населения. Никакого противостояния правого и левого берега Днестра нет», — сказал Тулянцев.

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Эксперт сказал, что конкретно сделает Россия, если начнется атака на Приднестровье © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

Главная причина войны заключалась в провозглашении пришедшим в 1989 году к власти новым руководством Молдавской ССР (МССР) курса на выход ее из состава СССР и объединение с Румынией. Население Приднестровья и Гагаузии заявило о несогласии с этим курсом.