Ежедневно, по крайней мере, до пандемии, десятки тысяч людей приезжали с одного берега на другой. Люди поддерживают родственные связи, выстраивают семьи, занимаются бизнесом, утверждает эксперт.
«Конфликт — это когда есть противостояние не только среди политического класса, но и среди населения. Никакого противостояния правого и левого берега Днестра нет», — сказал Тулянцев.
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Военные действия между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдавией начались в 1992 году.
Главная причина войны заключалась в провозглашении пришедшим в 1989 году к власти новым руководством Молдавской ССР (МССР) курса на выход ее из состава СССР и объединение с Румынией. Население Приднестровья и Гагаузии заявило о несогласии с этим курсом.