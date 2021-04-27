Ранее Гончаренко за неподобающее поведение лишили слова в ПАСЕ на 3 месяца. После этого представитель Украины призвал пользователей сети присоединяться к флешмобу в свою поддержку.
«Сколько стоит "совесть Европы"? Неужели вы больше не видите войны против Украины? Разве вы не видите оккупации Крыма? <…> Не бойтесь правды. Не бойтесь слушать Гончаренко», — написал он, добавив хештеги #LetGoncharenkoSpeak #putiniskiller.
Украинский депутат предложил своим подписчикам копировать этот текст на английском с его странички и публиковать его в комментариях на странице ПАСЕ в Facebook.
Кроме того, скандальный депутат разместил в Telegram фото представителя России в ПАСЕ Петра Толстого, фотошопом добавив на листок в руках Толстого хештег в поддержку Гончаренко.
«Друзья, к нашей акции присоединился простой… парень Петр из Москвы!» — подписал снимок депутат.
Ранее Гончаренко не раз отмечался нарушающими регламент выходками в ПАСЕ. Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой отмечал, что к Гончаренко в ПАСЕ все относятся как к клоуну еще со времен его появления в резиновых перчатках, когда он заявил, что таким образом защищается от «токсичной России». Также депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выступила за отзыв Гончаренко из ПАСЕ, назвав его хамом, «плачущим» и «ядовитым».