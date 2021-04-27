Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко после лишения слова в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 27 апреля опубликовал в Telegram коллаж с изображением депутата Госдумы РФ Петра Толстого

Гончаренко придется помолчать в ПАСЕ три месяца © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

«Сколько стоит "совесть Европы"? Неужели вы больше не видите войны против Украины? Разве вы не видите оккупации Крыма? <…> Не бойтесь правды. Не бойтесь слушать Гончаренко», — написал он, добавив хештеги #LetGoncharenkoSpeak #putiniskiller.

Украинский депутат предложил своим подписчикам копировать этот текст на английском с его странички и публиковать его в комментариях на странице ПАСЕ в Facebook.

Кроме того, скандальный депутат разместил в Telegram фото представителя России в ПАСЕ Петра Толстого, фотошопом добавив на листок в руках Толстого хештег в поддержку Гончаренко.

«Друзья, к нашей акции присоединился простой… парень Петр из Москвы!» — подписал снимок депутат.

Ранее Гончаренко не раз отмечался нарушающими регламент выходками в ПАСЕ. Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой отмечал, что к Гончаренко в ПАСЕ все относятся как к клоуну еще со времен его появления в резиновых перчатках, когда он заявил, что таким образом защищается от «токсичной России». Также депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выступила за отзыв Гончаренко из ПАСЕ, назвав его хамом, «плачущим» и «ядовитым».