Экономическое сотрудничество между Украиной и странами Центральной Азии стало снижаться после 2014 года, причем эта тенденция будет только усиливаться, считает Андрей Грозин, руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ. Об этом он заявил 26 апреля в интервью Украине.ру

До Майдана Украина имела традиционно сильные торговые связи с Казахстаном, Узбекистаном и Туркменией. Однако с тех пор ситуация сильно изменилась.

«Для Центральной Азии объективной заинтересованности в экономическом сотрудничестве с Украиной с каждым годом все меньше и меньше», — заявил эксперт.

День выборов. Пойдёт ли Центральная Азия по пути Украины? © REUTERS, Pavel Mikheyev

Так, Туркменистан раньше поставлял в Украину газ и покупал у нее оружие. Однако сегодня основным покупателем туркменского газа стал Китай, а в поставках вооружения место Украины заняла Турция.

В максимальной мере заинтересованность в торговле с Украиной сохраняется лишь у Казахстана, где еще в советские времена инфраструктура создавалась исходя из партнерства с предприятиями на территории УССР.

Однако и для Казахстана Украина сегодня остается лишь одним из направлений, наряду с находящимся под санкциями Ираном.

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