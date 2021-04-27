До Майдана Украина имела традиционно сильные торговые связи с Казахстаном, Узбекистаном и Туркменией. Однако с тех пор ситуация сильно изменилась.
«Для Центральной Азии объективной заинтересованности в экономическом сотрудничестве с Украиной с каждым годом все меньше и меньше», — заявил эксперт.
Глубокий кризис украинской экономики, увеличение логистического плеча вследствие обострения отношений с Россией и переориентация центральноазиатских республик на другие рынки привели к прогрессирующему спаду былого сотрудничества.
Так, Туркменистан раньше поставлял в Украину газ и покупал у нее оружие. Однако сегодня основным покупателем туркменского газа стал Китай, а в поставках вооружения место Украины заняла Турция.
В максимальной мере заинтересованность в торговле с Украиной сохраняется лишь у Казахстана, где еще в советские времена инфраструктура создавалась исходя из партнерства с предприятиями на территории УССР.
Однако и для Казахстана Украина сегодня остается лишь одним из направлений, наряду с находящимся под санкциями Ираном.
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