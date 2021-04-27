Все, что делала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Галина Третьякова в ходе видеоконференции 27 апреля, это рассказывала анекдоты. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в ТКГ Мария Ковшарь, передает Лугинформцентр

Киев и ЛДНР договорились обменяться информацией о разыскиваемых лицах © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк заявила Ковшарь.

По ее мнению, это свидетельствует о том, что интеллектуальный уровень представителей Киева в минском переговорном процессе «оставляет желать лучшего».

Как сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, из-за поведения Третьяковой координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш был вынужден прекратить видеоконференцию.

«Вы подумайте, сидит представитель Украины на международных переговорах, и вместо ответа на вопрос "Что вы сделали в рамках процессуальной очистки людей, которых вы освободили в 2019 и 2020 году?" она рассказывает анекдот. Какая может быть реакция на такое поведение такого представителя?» — поинтересовалась Кобцева.

Ранее она сообщила, что Киев с января 2020 года не предоставляет ЛНР информацию об удерживаемых на территории Украины лицах, блокирует вопрос освобождения удерживаемых лиц, саботируя правовую очистку, а также до сих пор не может снять обвинения и завершить процессуальную очистку лиц, переданных ЛДНР в рамках обмена пленными в конце декабря 2019 года.