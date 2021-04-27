«Вопрос обменов также остался заблокирован Киевом. Вместо ответа на наши требования осветить ситуацию с процессуальной очисткой, которую Украина должна провести в соответствии с обязательствами от декабря 2019 года и апреля 2020 года, и информировать о ее ходе гуманитарную подгруппу представитель Украины в подгруппе госпожа Третьякова рассказывала анекдоты», — заявила Ковшарь.
По ее мнению, это свидетельствует о том, что интеллектуальный уровень представителей Киева в минском переговорном процессе «оставляет желать лучшего».
Как сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, из-за поведения Третьяковой координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш был вынужден прекратить видеоконференцию.
«Вы подумайте, сидит представитель Украины на международных переговорах, и вместо ответа на вопрос "Что вы сделали в рамках процессуальной очистки людей, которых вы освободили в 2019 и 2020 году?" она рассказывает анекдот. Какая может быть реакция на такое поведение такого представителя?» — поинтересовалась Кобцева.
Ранее она сообщила, что Киев с января 2020 года не предоставляет ЛНР информацию об удерживаемых на территории Украины лицах, блокирует вопрос освобождения удерживаемых лиц, саботируя правовую очистку, а также до сих пор не может снять обвинения и завершить процессуальную очистку лиц, переданных ЛДНР в рамках обмена пленными в конце декабря 2019 года.