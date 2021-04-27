Замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 27 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Карасев рассказал, когда встретятся Путин и Зеленский © скриншот с видео NEWSONE Андрею Ермаку заняться организацией встречи.

«Желание разговаривать всегда можно только приветствовать. Замруководителя Администрации Козак находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, начались ли переговоры между сторонами в части подготовки встречи президентов.

Ранее Зеленский предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Российский лидер заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также Путин заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.