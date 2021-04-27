«Я бы с удовольствием приехал, я вот спрашивал, а можно там узнать, нет ли меня в каких-нибудь запретных списках, потому что я, в общем-то, не понимаю, как они формируются и кто в них есть, а кого нет. Не хотелось бы где-то на границе застопориться», — сказал Шахрин.
Певец также поделился с журналистами, какими бы стали его первые слова, обращенные к украинской публике.
«Я эту фразу говорю уже 35 лет. Каждый концерт группы "Чайф" начинается с одной фразы: "Здравствуйте, родные". Те люди, которые придут на концерт, — это, конечно, родные наши люди», — заявил музыкант.
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На данный момент в списке невъездных на сайте Минкульта Украины значится 180 имен российских артистов, где фамилия Шахрина не фигурирует.
Чаще всего звезд признают персонами нон грата за несогласие с политикой Киева или посещение Крыма, который власти Украины до сих пор считают своим, поэтому требуют спрашивать у себя разрешение на въезд в регион.
Фигурантов черного списка неоднократно разворачивали на границе, таким образом на Украине было сорвано уже огромное множество концертов и спектаклей.