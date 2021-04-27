Полиция Киева задержала 16-летнего подростка по обвинению в убийстве родителей и младшего брата. Об этом сообщила пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины 27 апреля

Убийство произошло во время конфликта. Подросток нанес многочисленные ножевые ранения своим родителям и 8-летнему брату, в результате чего они все погибли на месте, сообщает полиция.

О преступлении стало известно из-за обращения в полицию киевлянки, которая сообщила, что около трех дней не могла связаться со своим сыном и внуками.

«Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое — местные жители 1971, 1979 и 2012 годов рождения… Мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших», — сообщает полиция.

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На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», которое предусматривает пожизненное лишение свободы.

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