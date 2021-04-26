Украинская певица Оля Полякова, которая сейчас отдыхает в Турции, записала видеообращение к своим землякам. Темой стала заболеваемость COVID-19 на Украине, артистку возмутило наплевательское отношение сограждан к болезни. Гневный ролик она разместила в Instagram 25 апреля

«Только что прочитала комментарии, которые вы написали мне под моим вчерашним эфиром, где я провожу ликбез про ковид, и хочу вам сказать, что с сегодняшнего дня всех сумасшедших, которые пишут о том, что пандемии не существует, коронавируса не существует, я всех буду банить, вот серьезно, чтоб вы даже этот фейк и флуд не распространяли на моей странице», — сказала Полякова.

Приходько нашла политический подтекст в рождении третьего ребенка © Анастасия Приходько/Инстаграм

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В Турции Полякова отдыхает с мамой и двумя дочерями. Там же сейчас находится и украинская ведущая Екатерина Осадчая со съемочной группой программы «Светская жизнь». Женщины встретились на пляже, где пошутили, что при их занятости встретиться на Украине сложнее, чем за границей. Кстати, на видео женщины без масок и не соблюдают социальную дистанцию, к чему призывает своих подписчиков Полякова.