«Только что прочитала комментарии, которые вы написали мне под моим вчерашним эфиром, где я провожу ликбез про ковид, и хочу вам сказать, что с сегодняшнего дня всех сумасшедших, которые пишут о том, что пандемии не существует, коронавируса не существует, я всех буду банить, вот серьезно, чтоб вы даже этот фейк и флуд не распространяли на моей странице», — сказала Полякова.
Певицу часто критикуют за ее поступки, в прошлом году украинцев возмутили жалобы исполнительницы на бедственное положение в отсутствие концертов. Теперь певицу обвиняют в меркантильности за участие в проекте #проковид от @unicef_ukraine и @inscience.io.
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В Турции Полякова отдыхает с мамой и двумя дочерями. Там же сейчас находится и украинская ведущая Екатерина Осадчая со съемочной группой программы «Светская жизнь». Женщины встретились на пляже, где пошутили, что при их занятости встретиться на Украине сложнее, чем за границей. Кстати, на видео женщины без масок и не соблюдают социальную дистанцию, к чему призывает своих подписчиков Полякова.