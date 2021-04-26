В воскресенье, 25 апреля, на Украине завершилось шоу «Голос страны-11», транслируемое каналом «1+1». Победил участник команды певицы Нади Дорофеевой Сергей Лазановский, а исполнительница Тина Кароль заявила, что больше не будет участвовать в программе

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«Это мой крайний сезон. Я очень благодарна "Голосу страны" и благодарна всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Я люблю каждого», — сказала певица.

Причем Кароль не просто покинула кресло наставника, а нашла себе замену — коллегу Юлию Санину. Она уже появлялась на проекте «Голос страны» в 11-м сезоне шоу, правда, только на одном эфире, когда помогала другому члену жюри.

Кроме того, Кароль на днях прокомментировала, почему ее репертуар в последнее время сильно изменился и у певицы появилось много треков в стиле 1980-х и 1990-х годов.

«Я познакомилась с прекрасным музыкантом Аркадием Александровым, и мы создали вместе с ним новое звучание Тины Кароль. Это была заветная мечта. Я рада, что снова пишу, был период, когда я заказывала песни. Это личная победа. Пришло время, и, возможно, только сейчас я отпускаю прошлое. Я пошла на риск, и если ты имеешь менталитет победителя, то этот риск выведет тебя на новый уровень. Если боишься рисковать, то ты в проигрыше. Я — дерзкая, но воспитанная», — сказала артистка.

Кароль призналась, что долгое время ее посещали мысли завершить карьеру, но она решила, что ей еще есть что сказать поклонникам.

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Тина Кароль — вдова, она вышла замуж за продюсера Евгения Огира в 2008 году, а в 2013-м мужчина умер от онкологии. У певицы остался от этого союза сын, сейчас мальчику 12 лет.